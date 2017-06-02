Роман Бабаев: "Акинфеев сейчас играет на уколах"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" сообщил, что голкипер Игорь Акинфеев не успел залечить травму пятки, которую он получил в матче с "Амкаром". Несмотря на это, вратарь отпарвился в состав сборной России, которая продолжает подготовку к Кубку Конфедераций. Бабаев также отметил, он надеется, что Мариу Фернандес, который пропустит турнир из-за травмы носа, еще сможет помочь национальной команде.

– Нет опасений, что Мариу из мести перестанут вызывать в сборную?

– Я очень надеюсь, что все правильно восприняли ситуацию. Уж кого-кого, а ЦСКА точно не приходится обвинять в том, что мы игнорируем интересы сборной. На протяжении длительного времени даже больные, хромые – но ездили, помогали. И братья Березуцкие, и Игнашевич, и Дзагоев, и Акинфеев. Игорь и сейчас играет на уколах.

– Почему?

– Травму пятки, которую он получил в матче с "Амкаром", до конца так и не удалось залечить. Тем не менее Игорь сказал, что в любом случае должен быть в сборной. Мы никогда не мешали интересам национальной команды, но в ситуации с Мариу футболист должен был перенести операцию. Надеюсь, Фернандес еще принесет пользу сборной. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева