Роберто Карлос: "В России обожают футбол"

Бывший защитник и тренер "Анжи" Роберто Карлос назвал фаворитами Кубка конфедераций-2017 Германию, Португалию и Мексику. Также он отметил, что россиян, как хозяев турнира, будут активно поддерживать болельщики.

- В России обожают футбол, - цитирует официальный сайт ФИФА Роберто Карлоса. - У меня была возможность играть не за московскую команду, и у нас всегда был полный стадион. А у команд вроде "Локомотива" и "Спартака" отличная поддержка и на выезде. Думаю, Кубок конфедераций и чемпионат мира дадут россиянам понимание, насколько важен футбол и что он действительно значит.

- Многие представляют Россию холодной страной, хотя в июне это будет неактуально. Что из себя представляет русское лето?

- Жарко! Мы всегда шутили, что в России от минус 40 до плюс 40. Летом очень жарко. Россияне летом наслаждаются погодой. Нужно понять, что зимой они страдают, поэтому стараются по максимуму использовать лето. Всем, кто путешествует по России, понравится то, что они увидят: приветливые люди, заполненные кафе. Все увидят, какая хорошая здесь атмосфера.

- Россия попала в группу с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. Насколько далеко она сможет пройти?

- Это сложная группа. Тем не менее, играя дома, на глазах своих болельщиков, россияне доставят трудности соперникам. Борьба развернется между Россией, Португалией и Мексикой. Россияне - потому что хозяева, португальцы - потому что чемпионы Европы, и у них лучший игрок мира, мексиканцы - потому что я хорошо их знаю и никогда не обыгрывал их.

- Кто фаворит турнира?

- Его выиграют Португалия, Мексика или Германия.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.