Роберто Карлос: "Кубок конфедераций в России станет одним из лучших в истории"

Легендарный футболист Роберто Карлос подчеркнул, что Россия готова к проведению Кубка конфедераций 2017 года. По его словам, этот турнир станет одним из лучших в истории. Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах - Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.

- Россия готова очень хорошо - как с точки зрения стадионов, так и инфраструктуры в целом, - приводит ТАСС слова Роберто Карлоса. - Пока не все понимают, сколько страна сделала для болельщиков, футболистов, официальных лиц и других гостей. Это будет один из лучших Кубков конфедераций.

Если в России ставят перед собой цель сделать что-то хорошо, то все получается на высшем уровне. Уверен, что никаких проблем не возникнет, все будут чувствовать себя как дома. Уже проделана огромная работа, и я бы хотел поздравить с этим российское правительство.