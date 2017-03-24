Роберто Карлос: "Кубок конфедераций и чемпиона мира помогут изменить мнение о России"

Легендарный футболист Роберто Карлос, который с 2011 по 2012 год выступал в составе "Анжи", выразил уверенность в том, что болельщики влюбятся в города, которые будут принимать Кубок конфедераций. По словам бразильца проведение крупных турниров поможет изменить мнение о России.

- Главное, что мне дало время, проведенное в "Анжи" - это возможность познакомиться с культурой России и ее людьми. Здесь живут очень душевные и гостеприимные люди, - приводит ТАСС слова Роберто Карлоса. - В мире практически не имеют представления о России, и предстоящие турниры помогут исправить эту ситуацию.

Карлос хорошо знаком с тремя из четырех городов, которые примут турнир предстоящим летом - Москвой, Санкт- Петербургом и Казанью.

- Болельщики обязательно влюбятся в эти города, в них есть все для отличного туризма, - продолжил бразилец. - В Москве я жил в центре. Да, дорога на базу в Кратово могла занимать много времени, но оно того стоило - мне было недалеко до Красной площади, вокруг которой было множество магазинов и ресторанов.

Санкт-Петербург я знаю не так хорошо. Там я в основном перемещался по маршруту аэропорт-отель-стадион. Не удавалось даже дать автографы всем желающим, потому что мы всегда спешили и администраторы подгоняли меня. В Казани мы всегда останавливались в отеле с видом на Кул-Шариф, это очень красивая мечеть!