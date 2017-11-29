20:06 | Футбол — Кубок конфедераций

Реформа ФИФА: суперчемпионат мира вместо Кубка конфедераций

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С 2021 года под эгидой ФИФА будет проходить новый турнир, утверждает Marca. Вместо Кубка конфедераций будет проводиться соревнование под названием Суперчемпионат мира среди клубов, в котором 24 лучшие команды шести континентов будут выявлять сильнейшего. Турнир планируется проводить каждые четыре года.

Подразумевается, что от Европы участниками данного турнира будут 12 клубов: четыре последних победителя Лиги чемпионов, а также финалисты главного клубного соревнования Старого света. Остальные участники будут выбраны исходя из позиций в рейтинге УЕФА.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dima2001

Смысл смотреть как 12 евро клубов будут пинать 12 тушек ?

20:58

KuziakaPm

Маразм крепчал.

20:09