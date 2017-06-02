15:48 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Рамос посоветовал Криштиану Роналду сыграть на Кубке конфедераций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что его партнер по "Реалу" защитник Серхио Рамос посоветовал ему сыграть на Кубке конфедераций. Напомним, что форвард включен в расширенный состав национальной команды на турнир.

– Да, я сыграю. Не пойду в отпуск, ведь я никогда не играл на этом турнире, – цитирует Криштиану Роналду Fox Sports. – Я разговаривал с испанскими игроками о Кубке конфедераций. Серхио Рамос, например, сказал, что это очень интересный турнир. Он играл на нем и доволен этим опытом.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий