Работы по подготовке поля на стадионе в Петербурге должны завершиться до 12 июня

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что работы по подготовке поля стадиона "Санкт-Петербург" к Кубку конфедераций должны завершиться до 12 июня. Сегодня арены Кубка конфедераций в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи были переданы в управление ФИФА и оргкомитету "Россия-2018".

Мутко ознакомился с подготовкой к турниру стадиона "Санкт-Петербург". Напомним, что там перестилают газон. Арена примет четыре встречи Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал.

- Я провел там достаточно много времени, осмотрел весь стадион, после чего у нас с коллегами был продолжительный разговор, - цитирует ТАСС Мутко. - В целом арена готова, но есть особенности - так, сейчас идет прошивка поля. Оно уложено, его качество устроило специалистов ФИФА, но еще нужно сделать прошивку. Работы должны быть завершены до 12 июня.

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