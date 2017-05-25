Работы по подготовке поля арены в Петербурге к Кубку конфедераций идут по графику

Вице-премьер, председатель оргкомитета чемпионата мира 2018 года Виталий Мутко подчеркнул, что работы, связанные с подготовкой поля стадиона "Санкт-Петербург" к Кубку конфедераций-2017, идут по графику, сообщает ТАСС. Арена должна принять четыре встречи турнира, в том числе матч-открытия и финал.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

- Специалисты заверяют, что "да", - сказал Мутко, отвечая на вопрос о том, есть ли уверенность, что газон будет в хорошем состоянии к началу Кубка конфедераций. - Пока все идет по графику, мониторим ситуацию, должны успеть сделать.

Поле, которое укладывается, проверено - его качество соответствует высокому уровню, и оно должно какое-то время прижиться. Конечно, времени мало, но процесс идет - ситуацию мы мониторим в каждодневном режиме.

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