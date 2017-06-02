Пьяных, экстремистов, людей в масках и с животными не будут пускать на матчи Кубка конфедераций

Болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций в одежде с надписями и символикой экстремистского характера, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Также на матчи не смогут попасть люди в алкогольном опьянении.

​"Каких-либо ограничений в одежде при следовании на футбольные матчи не существует, за исключением надписей экстремистского характера или содержащих нацистскую атрибутику или символику, – отмечается в сообщении. – Либо атрибутику или символику экстремистских организаций.

Зрителям спортивных соревнований, в соответствии с данным документом, запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, бросать предметы в направлении других зрителей и спортсменов, оскорблять других лиц, в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов".

Также болельщикам запрещается скрывать свои лица, в том числе масками, публично обнажаться, проникать в технические помещения, выбегать на поле, наносить надписи, приходить на стадион с животными.

Кроме этого на стадионы нельзя приносить оружие, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре, пропагандистские материалы экстремистского характера, лазерные указки, радиостанции и средства звукоусиления.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты