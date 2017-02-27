Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль посетил стадион "Крестовский", информирует пресс-служба организации. В Санкт-Петербурге экс-футболист присоединился к операционному визиту совместной делегации ФИФА и Оргкомитета "Россия 2018" на местный стадион, который примет матч открытия и финал Кубка конфедераций-2017. Позже Пуйоль встретится с волонтерами в Москве.
Saint Petersburg Stadium gets a thumbs up from @Carles5puyol during today's #ConfedCup operational tour.– FIFA.com (@FIFAcom) 27 февраля 2017 г.
👍🇷🇺⚽️🏆 pic.twitter.com/3yf5V1OKS5
волга свечи
В книгу рекордов гиннесса по стоимости стадиона подали заявку?
11:54
foreverCSKAforever
На сколько увеличилась стоимость строительства?
11:47
Exsorsist
Со стадиона Пуйоль на своих ногах ушел или вынесли, когда узнал стоимость строительства?
11:17