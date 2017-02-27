Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль посетил стадион "Крестовский", информирует пресс-служба организации. В Санкт-Петербурге экс-футболист присоединился к операционному визиту совместной делегации ФИФА и Оргкомитета "Россия 2018" на местный стадион, который примет матч открытия и финал Кубка конфедераций-2017. Позже Пуйоль встретится с волонтерами в Москве.