Путин ввел усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности при проведении в стране Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года... а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.", – говорится в указе.