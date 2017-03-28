Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Первый турнир пройдет в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля, ЧМ-2018 - в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

- Значительных усилий потребует работа по обеспечению безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций, - цитирует ТАСС Путина. Он призвал руководство Росгвардии "обратить на это особое внимание".

- Очень рассчитываю на ваш профессионализм, на умение работать и нацеленность на конечный результат в интересах граждан России, - добавил глава государства.