Путин подписал закон об упрощении визового режима на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении визового режима на время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ. Иностранным участникам турнира выдаются многократные обыкновенные гуманитарные визы, а лицам, осуществляющим подготовку и проведение чемпионата и Кубка, – многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы.

Также Федеральный закон предусматривает возможность въезда на территорию Российской Федерации иностранных зрителей чемпионата и Кубка без оформления виз по документам, удостоверяющим личность, и паспорту болельщика (Fan ID).

Порядок будет действовать за 72 часа до начала первого матча чемпионата мира или Кубка конфедераций и завершится в день последнего матча турнира (с 14 июня по 2 июля 2017 года и с 11 июня по 15 июля 2018 года).