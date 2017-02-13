Пусконаладочные работы на "Фиште" завершатся 1 марта

Пусконаладочные работы на стадионе "Фишт" в Сочи будут завершены к 1 марта, сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края. После этого начнется подготовка стадиона к тестовым соревнованиям и Кубку конфедераций-2017. 28 марта на арене состоится товарищеский матч сборной России против Бельгии.

– Рисков несдачи стадиона нет. Работы идут согласно плану и графикам. Аналогичная работа должна быть проведена и относительно строительства тренировочных площадок в местах размещения баз команд, – сказал вице-губернатор Николай Долуда.

- Отдельно на совещании шла речь о запрете продажи алкоголя в 500-метровой зоне спортивных объектов. Соответствующие нормативно-правовые акты должны быть приняты в Сочи, а также Анапе, Геленджике и Краснодаре, где расположатся тренировочные площадки ЧМ-2018.