15:14 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Пусконаладочные работы на "Фиште" завершатся 1 марта

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Пусконаладочные работы на стадионе "Фишт" в Сочи будут завершены к 1 марта, сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края. После этого начнется подготовка стадиона к тестовым соревнованиям и Кубку конфедераций-2017. 28 марта на арене состоится товарищеский матч сборной России против Бельгии.

– Рисков несдачи стадиона нет. Работы идут согласно плану и графикам. Аналогичная работа должна быть проведена и относительно строительства тренировочных площадок в местах размещения баз команд, – сказал вице-губернатор Николай Долуда. 

- Отдельно на совещании шла речь о запрете продажи алкоголя в 500-метровой зоне спортивных объектов. Соответствующие нормативно-правовые акты должны быть приняты в Сочи, а также Анапе, Геленджике и Краснодаре, где расположатся тренировочные площадки ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/355838/

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