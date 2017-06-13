Проводники поездов на Кубок конфедераций ориентированы на знание английского

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул заявил, что в бесплатных поездах на Кубок конфедераций-2017 будет специальное сопровождение для обеспечения безопасности пассажиров. Он также добавил, что проводники должны будут знать английский язык.

- Есть сопровождение поездов, - говорит Асаул. - Министерство внутренних дел знает расписание, и если поезд возвращается с матча в ночное время, а таких 13 процентов от общего числа, их будут ожидать шаттлы. На Кубке конфедераций у нас немного иностранных зрителей, а к ЧМ-2018 это будет более актуальная тема. Мы делаем листовки на разных языках, ориентируем проводников на минимальное знание английского, чтобы можно было разобраться в ситуации. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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