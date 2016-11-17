17:18 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Продано почти 50 тысяч билетов на матчи Кубка конфедераций

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ФИФА реализовала почти 50 тысяч билетов (48 504 билета) на матчи Кубка конфедераций 2017 года, информирует пресс-служба организации. На данный момент идет период предпродажи, который продлится да 17 ноября.

Билеты поступили в продажу 8 ноября, цена на матчи группового турнира стартует с 960 рублей (четвертая категория, только для жителей России) и с 70 долларов (, третья категория, для остальных болельщиков). 95 процентов билетов приобрели болельщики из России, оставшиеся – из Чили, Германии, США, Мексики, Англии, Испании, Бразилии, Франции и Австралии.

 

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