Продано почти 50 тысяч билетов на матчи Кубка конфедераций

ФИФА реализовала почти 50 тысяч билетов (48 504 билета) на матчи Кубка конфедераций 2017 года, информирует пресс-служба организации. На данный момент идет период предпродажи, который продлится да 17 ноября.

Билеты поступили в продажу 8 ноября, цена на матчи группового турнира стартует с 960 рублей (четвертая категория, только для жителей России) и с 70 долларов (, третья категория, для остальных болельщиков). 95 процентов билетов приобрели болельщики из России, оставшиеся – из Чили, Германии, США, Мексики, Англии, Испании, Бразилии, Франции и Австралии.