Общий призовой фонд Кубка конфедераций-2017 составит 20 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ФИФА. Победитель турнира получит 4,1 миллиона долларов, серебряный призер – 3,6 миллиона, команда, которая станет обладателем бронзы, – 3 миллиона долларов.

Полуфиналистам полагаются призовые в размере 2,5 миллиона долларов. Команды, которые завершат свое выступление на групповой стадии, получат по 1,7 миллиона.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в 4 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани - с 17 июня по 2 июля 2017 года. Жеребьевка турнира состоится в субботу в Казани, начало церемонии - в 18.00 по московскому времени.





