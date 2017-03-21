Порядок на Кубке конфедераций в Сочи помогут охранять казаки и сотрудники Росгвардии

Более 5 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность во время Кубка конфедераций-2017 в Сочи, сообщает ТАСС. Также им помогут свыше 1,3 тысячи сотрудников Росгвардии, казаки, работники частных охранных структур и народные дружинники. Всего будет задействовано около 8 тысяч человек.

- Охрана общественного порядка будет вестись патрульно-постовыми нарядами полиции на привокзальных площадях и автостанциях, - добавил начальник регионального Главка МВД Юрий Кузнецов.

В период подготовки к матчам Кубка конфедераций было проверено более 15 тыс. работников подрядных и субподрядных организаций, занятых на реконструкции стадиона. Также продолжаются регулярные рейды по проверке гостиниц и средств массового размещения. В дни матчей в Сочи будут усилены наряды ГИБДД, в задачи которых входит контроль прибывающего на курорт автотранспорта. Для личных автомобилей болельщиков предусмотрено семь перехватывающих парковок, рассчитанных на более чем 1800 машиномест.

Сочи примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.