Порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев сообщил, что ведомство внесло около 200 человек в список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия.
- В России есть один список, он белый. Это список граждан, которым запрещено посещение официальных футбольных матчей решением суда, - приводит ТАСС слова Гусева. - Он есть в официальном доступе, на сегодняшнее утро в нем 191 человек.
По его словам, болельщики, ранее нарушившие порядок, находятся под контролем МВД.
- Естественно, эти люди ни на какие соревнования не пойдут, - продолжил Гусев. - Кроме того, граждане, которые совершали грубые нарушения во время спортивных соревнований, находятся под нашим пристальным взором. Это относится и к иностранным футбольным хулиганам.
баламошка
shpasic нашёл список, но не нашёл в нём Гулливера.////////////Он, наверное, няшей среди них считается)
13:33
shpasic
нашёл список, но не нашёл в нём Гулливера.
13:12
баламошка
Не болельщикам, а дебилам. Зачем они нужны на трибунах? Чтобы кидать на в игроков зажигалки, бананы и стаканчики с анализами? Они не должны жить в неволе среди людей, их необходимо вернуть в естественную среду обитания - леса Амазонии, прерии сев. Америки и саванны Африки.
13:07