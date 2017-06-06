Порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев сообщил, что ведомство внесло около 200 человек в список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия.

- В России есть один список, он белый. Это список граждан, которым запрещено посещение официальных футбольных матчей решением суда, - приводит ТАСС слова Гусева. - Он есть в официальном доступе, на сегодняшнее утро в нем 191 человек.

По его словам, болельщики, ранее нарушившие порядок, находятся под контролем МВД.

- Естественно, эти люди ни на какие соревнования не пойдут, - продолжил Гусев. - Кроме того, граждане, которые совершали грубые нарушения во время спортивных соревнований, находятся под нашим пристальным взором. Это относится и к иностранным футбольным хулиганам.