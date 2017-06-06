13:00 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия

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Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев сообщил, что ведомство внесло около 200 человек в список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия.

- В России есть один список, он белый. Это список граждан, которым запрещено посещение официальных футбольных матчей решением суда, - приводит ТАСС слова Гусева. - Он есть в официальном доступе, на сегодняшнее утро в нем 191 человек.

По его словам, болельщики, ранее нарушившие порядок, находятся под контролем МВД.

- Естественно, эти люди ни на какие соревнования не пойдут, - продолжил Гусев. - Кроме того, граждане, которые совершали грубые нарушения во время спортивных соревнований, находятся под нашим пристальным взором. Это относится и к иностранным футбольным хулиганам.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4316344

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

shpasic нашёл список, но не нашёл в нём Гулливера.////////////Он, наверное, няшей среди них считается)

13:33

shpasic

нашёл список, но не нашёл в нём Гулливера.

13:12

баламошка

Не болельщикам, а дебилам. Зачем они нужны на трибунах? Чтобы кидать на в игроков зажигалки, бананы и стаканчики с анализами? Они не должны жить в неволе среди людей, их необходимо вернуть в естественную среду обитания - леса Амазонии, прерии сев. Америки и саванны Африки.

13:07