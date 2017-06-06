Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев заявил, что попытки проявления расизма на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 будут жестко пресекаться. Он также добавил, что в ведомстве прикладывают все усилия, чтобы турнир прошел в безопасных условиях.

– Мы будем жестко на это реагировать и привлекать к ответственности, - приводит ТАСС слова Гусева. – Безусловно, мы можем вести и превентивную работу, но наша превентивная работа – это несколько другой вопрос.

Проанализированы положительные стороны и недостатки. Мы прикладываем усилия, чтобы турнир прошел в комфортных и безопасных условиях.



Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.