Получение ареной "Фишт" акта соответствия ФИФА планируется 15 мая

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что стадион "Фишт" рассчитывает получить акт соответствия требованиям ФИФА 15 мая. Сочинская арена, принимавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована под Кубок конфедераций и чемпионат мира, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах соответственно.

"Фишт" был официально открыт матчем сборных России и Бельгии (3:3) в конце марта, а во вторник на нем пройдет финал Кубка России, в котором сыграют "Урал" и "Локомотив".

– Акт соответствия ФИФА мы планируем получить 15 мая, – цитирует "Р-Спорт" Долуду. – Связано это по большей части с запуском системы Wi-Fi. Остальные работы практически завершены, примерно на 98 процентов к проведению Кубка Конфедераций.