Полиция на тестовом матче в Москве отработает действия перед Кубком конфедераций

Столичная полиция на матче 29-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Тереком" отработает свои действия перед Кубком конфедераций.

– 17 мая на стадионе "Открытие Арена" состоится тестовый матч между командами "Спартак" и "Терек", на котором будет отработан порядок взаимодействия организаторов, городских служб и правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка и безопасности, – приводит ТАСС сообщение ГУМВД по Москве. – Для информирования граждан о направлениях движения будет применена принципиально новая система навигации по маршрутам движения и периметру стадиона, задействованы информационные щиты. Для оказания помощи зрителям в ориентировании на подходах к спортивному объекту будут работать волонтеры. Кроме того, для зрителей, прибывающих к стадиону на личном автотранспорте, будут опробованы новые схемы движения и расположения стоянок.

За осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью окружающих в местах проведения соревнований или на прилегающей территории, а также действия, повлекшие приостановление или прекращение официального спортивного соревнования, нарушителю может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет".

Матч "Спартак" – "Терек" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.