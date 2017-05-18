Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко заявил, что поле стадиона "Открытие Арена" выдержало празднование победы в чемпионате России и будет оптимально готово к матчам Кубка конфедераций-2017. Вчера после матча 29-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Терек" (3:0) с разрешения клуба несколько тысяч болельщиков выбежали на поле, кроме того, на поле прошла церемония награждения "Спартака" чемпионским кубком. Летом стадион "Спартака" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру между сборными России и Португалии.

– Прежде всего, хотел бы поздравить болельщиков "Спартака" с победой в матче с "Тереком" и долгожданным чемпионством, – приводит ТАСС слова Атаманенко. – Вчера у нас на "Открытие Арене" был незабываемый вечер – полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера во время матча и, конечно же, особенная и эмоциональная церемония празднования чемпионства, которую мы провели вместе с нашими болельщиками.

При подготовке к церемонии мы знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и, как следствие, может выдерживать существенные нагрузки. Мы понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от организованного выхода болельщиков на поле и их нахождения на нем, и поэтому заранее подготовили план мероприятий по восстановлению спортивного покрытия от этой нагрузки.

Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой, поле ее достойно выдержало, и команда агрономов сразу же приступила к реализации запланированных восстановительных мероприятий. Мы уверены, что к матчам Кубка конфедераций поле "Открытие Арены" будет в оптимальных игровых кондициях.

Мы очень рады, что в эмоциональный праздничный момент поднятия кубка вокруг команды были ее болельщики, и благодарны за то, что и матч, и все мероприятия по празднованию прошли без инцидентов.

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