Пока не решено, будут ли в бесплатных поездах на Кубке конфедераций продавать алкоголь

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул подчеркнул, что окончательного решения по продаже алкоголя в бесплатных поездах, которые будут возить болельщиков на матчи Кубка конфедераций-2017, пока нет. Он также добавил, что поезда будут ходить без остановок.

– Поезд будет идти экспрессом, без остановок? – вопрос Асаулу.

– Никаких посадок и высадок на эти специальные поезда не будет.

– В вагонах-ресторанах будет алкоголь?

– Окончательного решения по алкоголю в поездах пока нет. Это не только вопрос транспортников, но и служб правопорядка. Есть разные мнения. Мы об этом сообщим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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