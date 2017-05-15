12:25 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Почему Камболов попал в сборную России

В игре - защитник "Рубина" Руслан КАМБОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ Индекс InStat, оценка по итогам сезона и минуты на поле для центральных защитников РФПЛ. Фото "СЭ"
В игре - защитник "Рубина" Руслан КАМБОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017. В список из 30 футболистов вошел защитник "Рубина" Руслан Камболов.

Камболов – лучший центральный защитник чемпионата России по версии InStat в этом сезоне среди тех, кто может играть за сборную России. В рейтинге среди коллег по амплуа он занимает десятое место. Из россиян впереди - только приостановившие международную карьеру игроки ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий.

В приведенной таблице для центральных защитников премьер-лиги красным выделен индекс InStat, оценка по итогам сезона, черным - минуты на поле (с учетом компенсированного времени).

Индекс InStat, оценка по итогам сезона для центральных защитников РФПЛ. Фото "СЭ"
Индекс InStat, оценка по итогам сезона и минуты на поле для центральных защитников РФПЛ. Фото "СЭ"
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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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nikel.

Интересно посмотреть этот рейтинг по другим позициям.

12:58

shpasic

это рейтинг ВЦИОМ?))

12:50

Lane

Странно, Иванович только недавно в зените, а уже обогнал некоторых в рейтинге, пока он только грубо ошибается и не поспевает за нападающими. Гарай уже давно не играет у нас. Что-то рейтинг какой-то старенький СЭ привел.

12:47