Почему Камболов попал в сборную России

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017. В список из 30 футболистов вошел защитник "Рубина" Руслан Камболов.
Камболов – лучший центральный защитник чемпионата России по версии InStat в этом сезоне среди тех, кто может играть за сборную России. В рейтинге среди коллег по амплуа он занимает десятое место. Из россиян впереди - только приостановившие международную карьеру игроки ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий.
В приведенной таблице для центральных защитников премьер-лиги красным выделен индекс InStat, оценка по итогам сезона, черным - минуты на поле (с учетом компенсированного времени).
Индекс InStat, оценка по итогам сезона и минуты на поле для центральных защитников РФПЛ. Фото "СЭ"
nikel.
Интересно посмотреть этот рейтинг по другим позициям.
12:58
shpasic
это рейтинг ВЦИОМ?))
12:50
Lane
Странно, Иванович только недавно в зените, а уже обогнал некоторых в рейтинге, пока он только грубо ошибается и не поспевает за нападающими. Гарай уже давно не играет у нас. Что-то рейтинг какой-то старенький СЭ привел.
12:47