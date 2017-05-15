Почему Камболов попал в сборную России

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017. В список из 30 футболистов вошел защитник "Рубина" Руслан Камболов.

Камболов – лучший центральный защитник чемпионата России по версии InStat в этом сезоне среди тех, кто может играть за сборную России. В рейтинге среди коллег по амплуа он занимает десятое место. Из россиян впереди - только приостановившие международную карьеру игроки ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий.

В приведенной таблице для центральных защитников премьер-лиги красным выделен индекс InStat, оценка по итогам сезона, черным - минуты на поле (с учетом компенсированного времени).