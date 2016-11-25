11:20 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Победительница шоу "Голос" выступит на церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017

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Победительница первого сезона шоу "Голос" Дина Гарипова выступит на церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. На данный момент определены семь участников турнира из восьми.

На турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии. Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля. Жеребьевка Кубка конфедераций-2017 пройдет в столице Татарстана 26 ноября.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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