Победитель конкурса "СЭ" получил сертификат билета на Кубок конфедераций

Сегодня "СЭ" вручил сертификат на право получения двух билетов на Кубок конфедераций, который состоится в июне этого года в России. Москвич Алексей Шабалин побывал сегодня в нашей редакции и получил сертификат от представителя ФИФА – сами билеты будут выданы ближе к старту турнира.

Напомним, наш читатель победил в конкурсе "Задай вопрос Жулиу Баптисте", который мы провели, предваряя визит посла турнира, экс-форварда сборной Бразилии, двукратного победителя Кубка конфедераций. Баптиста признал лучшим вопрос Шабалина.