22:30 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Победитель конкурса "СЭ" получил сертификат билета на Кубок конфедераций

0
0
0

Сегодня "СЭ" вручил сертификат на право получения двух билетов на Кубок конфедераций, который состоится в июне этого года в России. Москвич Алексей Шабалин побывал сегодня в нашей редакции и получил сертификат от представителя ФИФА – сами билеты будут выданы ближе к старту турнира.

Напомним, наш читатель победил в конкурсе "Задай вопрос Жулиу Баптисте", который мы провели, предваряя визит посла турнира, экс-форварда сборной Бразилии, двукратного победителя Кубка конфедераций. Баптиста признал лучшим вопрос Шабалина.

Все подробности о бронировании билетов – на сайте FIFA.com/bilet. 19 января завершается очередной этап продаж.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ