Первые билеты на Кубок конфедераций-2017 поступят в продажу 8 ноября

Первые билеты на матчи Кубка конфедераций-2017 можно будет приобрести 8 ноября. ФИФА начинает распространять билеты в рамках программы предварительной продажи для держателей карт Visa. Приобрести можно будет билеты на все матчи, а также на серии игр в одном из четырех городов проведения турнира: Казани, Москва, Сочи и Санкт-Петербурге. Предварительная продажа закончится 17 ноября, а первый этап открытой продажи начнется 1 декабря и продлится до 19 января 2017 года. Цена билетов на матчи группового турнира начинается от 960 рублей для резидентов России и от 70 долларов для остальных болельщиков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В нем примут участие сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Португалии, а также представитель Африки, который станет известен 12 февраля.