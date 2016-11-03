16:24 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Первые билеты на Кубок конфедераций-2017 поступят в продажу 8 ноября

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Первые билеты на матчи Кубка конфедераций-2017 можно будет приобрести 8 ноября. ФИФА начинает распространять билеты в рамках программы предварительной продажи для держателей карт Visa. Приобрести можно будет билеты на все матчи, а также на серии игр в одном из четырех городов проведения турнира: Казани, Москва, Сочи и Санкт-Петербурге. Предварительная продажа закончится 17 ноября, а первый этап открытой продажи начнется 1 декабря и продлится до 19 января 2017 года. Цена билетов на матчи группового турнира начинается от 960 рублей для резидентов России и от 70 долларов для остальных болельщиков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В нем примут участие сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Португалии, а также представитель Африки, который станет известен 12 февраля.

 

Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/theclub/news/newsid=2847657/index.html

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