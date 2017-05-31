Перед Кубком конфедераций в московском метро начали работу мобильные кассиры

На трех станциях московского метрополитена - "Щелковская", "Савеловская" и "Чкаловская" - начали работу мобильные кассиры. Данные меры приняты при подготовке к увеличению пассажиропотока во время Кубка конфедераций-2017. Специальные сотрудники столичной подземки будут продавать пассажирам билеты на одну поездку без очереди, а также рассказывать о том, как пользоваться автоматами по продаже проездных.

- Мобильные кассиры - одна из мер, которые мы внедряем для сокращения очередей в кассах, - цитирует welcome2018.com первого заместителя руководителя департамента транспорта Москвы Гамида Булатова. - Также мы закупаем автоматы по продаже билетов, проводим анализ загруженности кассовых зон и в зависимости от этого распределяем автоматы.

В Москве Кубок конфедераций пройдет на "Открытие Арене". Стадион "Спартака" примет три матча группового турнира и поединок за третье место.

Кубок конфедераций-2017. Календарь