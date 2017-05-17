14:41 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Павел Колобков: "Проведение дня массового футбола в России придаст интерес Кубку конфедераций и чемпионату мира"

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Министр спорта России Павел Колобков уверен, что проведение дня массового футбола подогреет интерес к Кубку конфедерации-2017 и чемпионату мира-2018. День массового футбола пройдет 20 мая под патронатом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

- Остается всего месяц до Кубка конфедераций. Мы давно его ждали, активно к нему готовились, - цитирует ТАСС Колобкова. - Проведение предстоящего праздника придаст интерес предстоящим в нашей стране Кубку конфедераций и чемпионату мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4258839

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