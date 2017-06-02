Павел Колобков: "Петербург будет гордиться новым стадионом после окончания Кубка конфедераций и ЧМ"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Санкт-Петербург проведет матчи Кубка конфедераций на самом высоком уровне. Сегодня губернатор города Георгий Полтавченко и Колобков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

- Петербургу скоро предстоит провести открытие Кубка конфедераций, потом будет финальный матч турнира и закрытие. Уверен, все пройдет на самом высоком уровне, - цитирует ТАСС Колобкова. - Стадион получился отличным, город будет им гордиться и после окончания Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Соглашения о передаче стадионов подписаны. Сейчас проходит физический процесс передачи, (на арены) заходят службы. Готовимся к Кубку конфедераций в плановом режиме.

СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей? //

Кубок конфедераций-2017. Стадионы