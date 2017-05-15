Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители более чем из 100 стран мира

Поклонники футбола из более чем 100 стран мира подали заявки на паспорта болельщиков Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Паспорт болельщика – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является обязательным документом для посещения матчей Кубка конфедераций, который необходимо получить после покупки билета.

"Заявки на получение паспортов болельщиков, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более чем 100 стран мира: России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Белоруссии, Англии, Узбекистана, Казахстана и других", – говорится в сообщении министерства.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт– Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.