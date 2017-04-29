Парк Кубка конфедераций открылся в Москве

В московском "Музеоне" открылся парк, посвященный Кубку конфедераций-2017, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Парк будет работать в столице 29 и 30 апреля.

В церемонии открытия парка приняли участие вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, а также специально приглашенный гость, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи. Встречал гостей парка официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака.