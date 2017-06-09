Пабло Эрнандес: "Сборная Чили заслужила победу в матче против России"

Полузащитник сборной Чили Пабло Эрнандес после товарищеского матча против России (1:1) подчеркнул: чилийцы приехали, чтобы выиграть Кубок конфедераций.
– Это был очень хороший матч, – сказал Эрнандес. – Мы заслужили победу. Все равно это была отличная подготовка к Кубку конфедераций. Впереди у нас еще один матч, чтобы подойти к турниру в еще большее хорошей форме. Мы приехали за Кубком.
– А что скажете о городе?
– Москва очень красивая. Надеюсь, получится еще лучше изучить ее завтра. Все-таки у нас свободный день. (Ярослав СУСОВ)
В групповом турнире Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном.
Трансляция матча Россия – Чили //
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили
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Генри Морган
Весьма спорное утверждение. В первом тайме лучше выглядела сборная Чили, а вот во втором - сборная России.) Результат справедливый. После сегодняшнего матча, имхо, далеко не факт, что Кубок вам достанется!))))) Тут не только Россия "может захотеть победить2, тут ещё Португалия с Роналду, Камерун, Австралия, Мексика, да и "экспериментальная Германия" может упереться... Турнир будет - что надо!)
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