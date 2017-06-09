23:51 9 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Пабло Эрнандес: "Сборная Чили заслужила победу в матче против России"

1

Полузащитник сборной Чили Пабло Эрнандес после товарищеского матча против России (1:1) подчеркнул: чилийцы приехали, чтобы выиграть Кубок конфедераций.

 
Пятница. Москва. Россия - Чили - 1:1. 56-я минута. Маурисио ИСЛА открывает счет.Чили - не космос. Россия - не подземелье

– Это был очень хороший матч, – сказал Эрнандес. – Мы заслужили победу. Все равно это была отличная подготовка к Кубку конфедераций. Впереди у нас еще один матч, чтобы подойти к турниру в еще большее хорошей форме. Мы приехали за Кубком.

– А что скажете о городе?

– Москва очень красивая. Надеюсь, получится еще лучше изучить ее завтра. Все-таки у нас свободный день. (Ярослав СУСОВ)

В групповом турнире Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном.

Трансляция матча Россия – Чили // 
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Чили?
голосовать
1
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Генри Морган

Весьма спорное утверждение. В первом тайме лучше выглядела сборная Чили, а вот во втором - сборная России.) Результат справедливый. После сегодняшнего матча, имхо, далеко не факт, что Кубок вам достанется!))))) Тут не только Россия "может захотеть победить2, тут ещё Португалия с Роналду, Камерун, Австралия, Мексика, да и "экспериментальная Германия" может упереться... Турнир будет - что надо!)

00:14