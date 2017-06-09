Пабло Эрнандес: "Сборная Чили заслужила победу в матче против России"

Полузащитник сборной Чили Пабло Эрнандес после товарищеского матча против России (1:1) подчеркнул: чилийцы приехали, чтобы выиграть Кубок конфедераций.

– Это был очень хороший матч, – сказал Эрнандес. – Мы заслужили победу. Все равно это была отличная подготовка к Кубку конфедераций. Впереди у нас еще один матч, чтобы подойти к турниру в еще большее хорошей форме. Мы приехали за Кубком.

– А что скажете о городе?

– Москва очень красивая. Надеюсь, получится еще лучше изучить ее завтра. Все-таки у нас свободный день. (Ярослав СУСОВ)

В групповом турнире Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном.

Трансляция матча Россия – Чили //

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили