Овечкин посадил в "Лужниках" дерево в честь Лотара Маттеуса

Хоккеист сборной России Александр Овечкин посетил Олимпийский комплекс "Лужники" после реконструкции. Игрок принял участие в церемонии посадки деревьев в честь звезд сборных-участников Кубка конфедераций-2017. Ему довелось посадить дерево в честь рекордсмена по числу матчей за сборную Германии Лотара Маттеуса.

Александр @ovi8 Овечкин посадил дерево в честь Лотара Маттеуса pic.twitter.com/PSRsduRQMH – Сергей Астахов (@SAstahov) 28 мая 2017 г.

Арена вместимостью в 81 тысячу зрителей станет главной на ЧМ-2018. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.