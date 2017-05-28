14:58 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Овечкин посадил в "Лужниках" дерево в честь Лотара Маттеуса

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Хоккеист сборной России Александр Овечкин посетил Олимпийский комплекс "Лужники" после реконструкции. Игрок принял участие в церемонии посадки деревьев в честь звезд сборных-участников Кубка конфедераций-2017. Ему довелось посадить дерево в честь рекордсмена по числу матчей за сборную Германии Лотара Маттеуса.

Арена вместимостью в 81 тысячу зрителей станет главной на ЧМ-2018. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал. 

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