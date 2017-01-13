Особенный спрос на билеты Кубка конфедераций наблюдается в Чили

ФИФА с оптимизмом смотрит на динамику продаж билетов на Кубок конфедераций, который состоится летом этого года в России. 19 января завершится первый этап реализации путем случайной жеребьевки. Каждый болельщик может приобрести не более шести билетов на один матч и максимум на десять игр.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе А сыграют сборные России, Новой Зеландии, Мексики и Португалии. В группе В - Германия, Чили, Австралия и чемпион Африки, который определится позже.

"Мы с оптимизмом смотрим на динамику продаж и видим активный спрос как со стороны россиян, так и иностранцев. Особенно выделяются чилийцы, и это интересно, так как до России им предстоит добираться практически через полмира и преодолеть около 14 тысяч километров", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФИФА.