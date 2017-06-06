Ориентировочный срок восстановления Зобнина 4,5 - 5 месяцев

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что полузащитнику национальной команды Роману Зобнину потребуется порядка пяти месяцев на восстановление после травмы, которую он получил в товарищеском матче против Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

- Зобнин полетит в Италию в сопровождении врача сборной, - сказал Безуглов. - Велика вероятность, что ему сделают пластику передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления, если все будет хорошо, 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Ранее сообщалось, что игрок пропустит Кубок конфедераций-2017.

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