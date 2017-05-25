Оргкомитет ЧМ-2018 не знает об ущемлении прав рабочих на стадионе "Санкт-Петербург"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не имеет информации о нарушении прав рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". Сегодня британское издание the Guardian опубликовало выдержки из ответа главы ФИФА Джанни Инфантино на запросы руководителей футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.

В документе, в частности, утверждается, что специальная комиссия провела инспекцию строительства и действительно выявила определенные нарушения. Также подтвердилась информация о найме на работу граждан КНДР. ФИФА немедленно связалась с генеральным подрядчиком, чтобы устранить все проблемы.

– Нам ничего не известно об ущемлении прав рабочих из Северной Кореи, – цитирует ТАСС Сорокина. – По самому факту работы или не работы северокорейских рабочих в Петербурге надо обращаться к генеральному подрядчику, потому что даже если они были, то, скорее всего, использовались субподрядными организациями. Оргкомитет этим вопросом не занимается, и никаких сигналов об ущемлении прав нам не поступало.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

СМИ: ФИФА признала нарушение прав человека при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"