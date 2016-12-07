Организаторы продали около 50 тысяч билетов на матчи Кубка конфедераций-2017

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что организаторы реализовали около 50 тысяч билетов на матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось открытие центра выдачи паспортов болельщика Кубка конфедераций.

- Нужно зайти на сайт и посетить один из таких центров, - приводит "Р-Спорт" слова Никифорова. - Такие же центры открываются во всех городах, где пройдет Кубок конфедераций. Паспорт может составляться удаленно. Уже продано около 50 тысяч билетов. Это предварительная продажа. Они могут начинать оформление этих паспортов. Цель проекта - максимальная комфортность. Мы хотим избавить болельщиков от дополнительных проверок, предоставить заранее все необходимые данные.