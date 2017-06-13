Организаторы Кубка конфедераций в Сочи разделят потоки туристов и болельщиков

Организаторы Кубка конфедераций-2017 в Сочи постарались максимально развести маршруты гостей турнира и обычных туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева. Все мероприятия, приуроченные к Кубку конфедераций, будут проводиться в Олимпийском парке, а часть болельщиков поселится непосредственно в Олимпийской деревне, в шаговой доступности от стадиона "Фишт", где пройдут матчи турнира. Часть любителей футбола доберутся до арены на бесплатных поездах, которые будут курсировать с интервалом от 10 минут до получаса. Также, по словам Кондратьева, для перевозки болельщиков задействуют 60 новых пассажирских автобусов.

- Все будет организовано так, чтобы туристы и болельщики не мешали друг другу. При подготовке к матчам Кубка конфедераций мы максимально развели маршруты футбольных болельщиков и отдыхающих, - добавил Кондратьев.

Могу сказать, что в 2016 году, в июне, Сочи посетили почти 700 тысяч туристов. В этом году мы рассчитываем на увеличение потока именно за счет болельщиков. Вы знаете, что вместимость "Фишта" - более 40 тысяч человек. И всех, кто приедет в олимпийскую столицу посмотреть футбол, мы готовы принять на самом высоком уровне.

Одно могу сказать твердо: Сочи, прежде всего, заработает статус не только олимпийской, но теперь еще и футбольной столицы. И это уже денежными дивидендами не измерить. Достойно провести матчи Кубка конфедерации - это престиж края, всей страны. Мы с этой задачей справимся.