Оливер Бирхофф: "Все вызванные в сборную Германии заслужили возможность сыграть на Кубке конфедераций"

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф не видит проблемы в том, что немецкая команда выставит на Кубок конфедераций-2017 молодой состав. При этом он понимает опасения организаторов, которые хотели бы видеть сильнейшие составы участников.

– Все эти игроки заслужили возможность сыграть на Кубке конфедераций, – цитирует АР Бирхоффа. – Они успешно сыграли за свои клубы в прошлом сезоне. Так что я не волновался бы так сильно. Возможно, организаторам хочется чего-то иного, чтобы соблюсти интересы спонсоров. В любом случае сборная Германии постарается защитить свой титул чемпионов мира в 2018 году в России.

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