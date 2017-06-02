Оливье Дакур: "В России на Кубок конфедераций соберутся великолепные команды"

Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур вошел в состав делегации, приехавшей в Камерун с трофеем Кубка конфедераций-2017. Кубок был представлен камерунским болельщикам 2 июня.

– Энтузиазм болельщиков просто зашкаливает, нас очень тепло принимают. Чувствуется, насколько сильно в Камеруне любят футбол, буквально живут им, – цитирует официальный сайт ФИФА Дакура. – Очень приятно приехать в эту страну с главным призом Кубка конфедераций и показать его местным любителям футбола.

– А лично у вас какие воспоминания связаны с "Турниром чемпионов"?

– Разумеется, очень приятные. Мы дважды привозили его во Францию. К тому же это последний титул, выигранный "трехцветными" на сегодняшний день, ведь мы победили на Кубке конфедераций-2003. С тех пор французы еще два раза выходили в финал крупнейших турниров, на чемпионате мира-2006 и Euro-2016, но оба раза удача отворачивалась от нас.

– В этом году состоится возвращение Камеруна в "Турнир чемпионов". На ваш взгляд, что ждет "неукротимых львов" в России?

– Они уже преподнесли большой сюрприз! Мало кто из специалистов думал, что камерунцы смогут победить в Кубке африканских наций. "Львы" поставили интересы команды выше личных амбиций, и это позволило им добиться огромного успеха – выиграть континентальный чемпионат, несмотря на присутствие там таких грандов, как Сенегал, Гана, Марокко, которые на бумаге выглядели сильнее. Камерунцев можно только поздравить – они провели великолепный турнир. Теперь им предстоит соперничество с очень сильными сборными на Кубке конфедераций, однако в футболе возможно всякое. В России соберутся великолепные команды, и мы увидим великолепные матчи. Лично я считаю главным фаворитом Германию, хотя многого жду также от Португалии и Чили. Для Камеруна же самое главное – сохранить положительную динамику.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Камеруна