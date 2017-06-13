Олег Шатов: "Есть сожаление, что не сыграю на Кубке конфедераций. Но жизнь продолжается"

После прохождения медосмотра полузащитник "Зенита" Олег Шатов заявил, что поставил себе цель попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Напомним, что Шатов не вошел в состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017.

– Есть сожаление, что не сыграете на Кубке конфедераций?

– Не буду скрывать – есть, конечно. Но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. У меня есть задача – попасть на чемпионат мира. Буду доказывать себе и штабу, что как минимум не слабее тех, кто сыграет на Кубке конфедераций.

– Будете его смотреть?

– Нет.

– Черчесов вам все объяснил?

– Не хотелось бы говорить на эту тему. Тренер принял такое решение. Он так поступил и имел на это полное право. Сборной желаю только удачи на Кубке конфедераций.

– Почему смотреть не будете?

– Мы будем на сборе, и, боюсь, возможности не окажется. Двухразовые тренировки. У меня есть семья и дети, с которыми приятнее пообщаться. Но если будет возможность одним глазиком на планшете посмотреть игры – обязательно это сделаю. А так – не планировал. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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