19:43 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Олег Романцев: "К Кубку конфедераций надо относиться как к разминочному"

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Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев отметил, что к Кубку конфедераций-2017 надо относиться как к разминочному. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

– К Кубку конфедераций стоит относиться как к разминочному. Вряд ли все сборные привезут сильнейшие составы. Что касается иностранных и российских тренеров во главе сборной России, то у иностранцев преимущество в том, что у них более высокие зарплаты и компенсации. Это дает им возможность работать с командой дольше, – сказал Романцев. (Сергей АСТАХОВ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России 

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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MrTwister

для наших игроков этот турнир по сути пик карьеры. какой разминочный? в ближайшие годы ничего не светит. Реальный шанс постараться выйти из группы

20:18

баламошка

Так на нашей сборной все разомнутся не только на КК, но и на ЧМ.

20:06

Millwall82

Алек Стаканыч в нем хотя бы играл или тренировал? Нет. Морда пьяная предпочитала побухать.

20:06

neil80

Бред...Что значит, как к "разминочному". Тут уже надо смотреть с позиции силы. Если не покажем ничего, то не покажем и в дальнейшем. Времени нет, что либо менять.

19:57