Олег Романцев: "К Кубку конфедераций надо относиться как к разминочному"

Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев отметил, что к Кубку конфедераций-2017 надо относиться как к разминочному. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

– К Кубку конфедераций стоит относиться как к разминочному. Вряд ли все сборные привезут сильнейшие составы. Что касается иностранных и российских тренеров во главе сборной России, то у иностранцев преимущество в том, что у них более высокие зарплаты и компенсации. Это дает им возможность работать с командой дольше, – сказал Романцев. (Сергей АСТАХОВ)

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