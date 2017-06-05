Олег Романцев: "К Кубку конфедераций надо относиться как к разминочному"

Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев отметил, что к Кубку конфедераций-2017 надо относиться как к разминочному. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
– К Кубку конфедераций стоит относиться как к разминочному. Вряд ли все сборные привезут сильнейшие составы. Что касается иностранных и российских тренеров во главе сборной России, то у иностранцев преимущество в том, что у них более высокие зарплаты и компенсации. Это дает им возможность работать с командой дольше, – сказал Романцев. (Сергей АСТАХОВ)
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Олег Романцев
- Сборная Мексики (футбол)
MrTwister
для наших игроков этот турнир по сути пик карьеры. какой разминочный? в ближайшие годы ничего не светит. Реальный шанс постараться выйти из группы
20:18
баламошка
Так на нашей сборной все разомнутся не только на КК, но и на ЧМ.
20:06
Millwall82
Алек Стаканыч в нем хотя бы играл или тренировал? Нет. Морда пьяная предпочитала побухать.
20:06
neil80
Бред...Что значит, как к "разминочному". Тут уже надо смотреть с позиции силы. Если не покажем ничего, то не покажем и в дальнейшем. Времени нет, что либо менять.
19:57