Оформлено уже 35 тысяч посадочных билетов на поезда на Кубок конфедераций

Заместитель министра транспорта Николай Асаул заявил, что сервис бесплатного проезда на матчи Кубка конфедераций-2017 начнет работать с 15 июня. По его словам, на данный момент оформлено уже 35 тысяч посадочных билетов.

- Сервис бесплатного проезда начнет работать 15 июня, - сказал Асаул. - Это бесплатные поезда последних годов выпуска, только вагоны повышенной комфортности - купейные. Будет вагон-ресторан, питание. В ряде случаев это позволит сэкономить на гостинице.

Расписание рассчитано так, чтобы прибывать в день матча и после его окончания отправиться в следующий город, где пройдут игры. Если хочется задержаться в городе, можно уехать, заночевав несколько суток. По просьбам болельщиков правительство расширило коридор использования бесплатного поезда до трех суток (трое суток до матча и трое после), для тех, кто купил билет на игру и оформил паспорт болельщика.

Это уникальная гарантия России, которая была дана в 2010 году и была частью нашей заявочной книги. На сегодня оформлено 35 тысяч посадочных билетов. Всего порядка 28 поездов заполнены более чем на 90 процентов. Это ближайшие поезда на первые дни соревнований. На более позднее даты места пока есть в наличии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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Где и как купить билеты на Кубок конфедераций