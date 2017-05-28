17:54 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Нойштедтер тренируется по индивидуальной программе

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Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что клуб отпустит футболиста в сборную 28 мая после матча чемпионата Турции с "Трабзонспором".

Нойштедтер приехал около двух часов дня по местному времени, после тренировки основного состава, поэтому занимается индивидуально.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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