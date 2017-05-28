Нойштедтер тренируется по индивидуальной программе

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что клуб отпустит футболиста в сборную 28 мая после матча чемпионата Турции с "Трабзонспором".

Нойштедтер приехал около двух часов дня по местному времени, после тренировки основного состава, поэтому занимается индивидуально.

Нойштедтер приехал. Индивидуальную тренировку проводит. pic.twitter.com/3S3649XScx – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 28 May 2017

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