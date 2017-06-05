Нойштедтер, Семенов, Комбаров и Беленов - вне заявки России на матч с Венгрией

Защитники Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и Дмитрий Комбаров, а также вратарь Александр Беленов не попали в заявку сборной России на контрольный матч против Венгрии​. Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отметил, что у Комбарова есть проблемы со здоровьем и его участие в предстоящей встрече под вопросом.

Напомним, что в команде на данный момент 27 футболистов. Четырех из них придется "отцепить" от сборной – окончательный состав все участники Кубка конфедераций-2017 должны предоставить ФИФА не позднее 7 июня. В него могут войти только 23 игрока (3 вратаря).

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом турнире сборная сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

​Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).