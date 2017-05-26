Новая Зеландия объявила состав на Кубок конфедераций-2017

Тренерский штаб сборной Новой Зеландии во главе с Энтони Хадсоном объявил состав на Кубок конфедераций-2017. Всего лишь 6 игроков в заявке представляют чемпионат Новой Зеландии. Новозеландцы сыграют в одной группе с командами Мексики, Португалии и России.

Полностью состав сборной Новой Зеландии выглядит следующим образом:

вратари Стефан Маринович ("Унтерхахинг", Германия), Тамати Уильямс ("Валвейк", Голландия), Глен Мосс ("Ньюкасл Джетс", Австралия);

защитники Эндрю Дюрант, Томас Дойл (Оба - "Веллингтон Финикс"), Сторм Ру ("Сентрал Кост Маринерс", Австралия), Майкл Боксалл ("Суперспорт Юнайтед", ЮАР), Кип Колви ("Сан-Хосе Эртквейс", США), Темистоклис Тзимопулос ("Яннина", Греция), Деклан Уинн ("Ванкувер", Канада"), Сэм Бразертон ("Сандерленд", Англия), Томми Смит ("Ипсвич", Англия), Дейн Ингем ("Брисбейн Рор", Австралия);

полузащитники Билл Туилома ("Марсель", Франция), Клейтон Льюис ("Окленд Сити"), Майкл МакГлинчи, Алекс Руфер (Оба - "Веллингтон Финикс"), Райан Томас ("Зволле", Голландия), Марко Рохас ("Мельбурн Виктори", Австралия);

нападающие Крис Вуд ("Лидс", Англия), Монти Паттерсон ("Ипсвич", Англия), Шейн Смелц ("Борнео", Индонезия), Коста Барбароусес ("Веллингтон Финикс").

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