Николай Цуканов: "Жители Санкт-Петербурга получат удовольствие от посещения арены на Крестовском"

Полпред Президента в СЗФО Николай Цуканов выразил уверенность, что регионы округа на высшем уровне примут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Также он подчеркнул, что все недостатки на стадионе "Санкт-Петербург" будут устранены.

- Я уверен, что Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу пройдут во всех городах России на самом высоком уровне. Петербург и Калининград не являются исключением, - цитирует ТАСС Цуканова. - Руководители регионов держат этот вопрос на особом контроле, у меня нет никаких сомнений.

Стадион "Санкт-Петербург" будет доведен до ума, а жители Санкт-Петербурга будут получать удовольствие от посещения этой арены и будут гордиться, что в городе есть такое грандиозное спортивное сооружение.

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