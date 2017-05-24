Николай Цуканов: "Жители Санкт-Петербурга получат удовольствие от посещения арены на Крестовском". ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:01 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Николай Цуканов: "Жители Санкт-Петербурга получат удовольствие от посещения арены на Крестовском"

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Полпред Президента в СЗФО Николай Цуканов выразил уверенность, что регионы округа на высшем уровне примут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Также он подчеркнул, что все недостатки на стадионе "Санкт-Петербург" будут устранены.

- Я уверен, что Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу пройдут во всех городах России на самом высоком уровне. Петербург и Калининград не являются исключением, - цитирует ТАСС Цуканова. - Руководители регионов держат этот вопрос на особом контроле, у меня нет никаких сомнений. 

Стадион "Санкт-Петербург" будет доведен до ума, а жители Санкт-Петербурга будут получать удовольствие от посещения этой арены и будут гордиться, что в городе есть такое грандиозное спортивное сооружение.

На новой арене в Санкт-Петербурге полностью сняли газон

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4278071

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Генри Морган

От Аммиака и Формальдегида?) От протекающей крыши на стадионе?))))) Спасибо, посмеялся.)))) Понравилось особенно вот это: "Стадион "Санкт-Петербург" будет доведен до ума". Вот, почти 10 лет не могли довести, а тут вот случится чудо!"))))) Ералаш отдыхает!)

18:38

баламошка

lavric999 Полагаю, в скором будущем, этот стадион пойдет ко дну. Травка, и та не вырастит, будут газон каждый раз менять, а после ЧМ, вообще, положат искусственный!//////////////А когда стадион развалится (месяцев через пять) заместо него сделают надувной.

18:29

foreverCSKAforever

ОЗК пускай захватят, а то, не дай бог, формальдегиды какие.

18:25

lavric999

Полагаю, в скором будущем, этот стадион пойдет ко дну. Травка, и та не вырастит, будут газон каждый раз менять, а после ЧМ, вообще, положат искусственный!

18:20

баламошка

Каски пусть с собой взять не забудут и надувные лодки.

18:08