Николай Цуканов: "Жители Санкт-Петербурга получат удовольствие от посещения арены на Крестовском"

Полпред Президента в СЗФО Николай Цуканов выразил уверенность, что регионы округа на высшем уровне примут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Также он подчеркнул, что все недостатки на стадионе "Санкт-Петербург" будут устранены.
- Я уверен, что Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу пройдут во всех городах России на самом высоком уровне. Петербург и Калининград не являются исключением, - цитирует ТАСС Цуканова. - Руководители регионов держат этот вопрос на особом контроле, у меня нет никаких сомнений.
Стадион "Санкт-Петербург" будет доведен до ума, а жители Санкт-Петербурга будут получать удовольствие от посещения этой арены и будут гордиться, что в городе есть такое грандиозное спортивное сооружение.
На новой арене в Санкт-Петербурге полностью сняли газон
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты
Генри Морган
От Аммиака и Формальдегида?) От протекающей крыши на стадионе?))))) Спасибо, посмеялся.)))) Понравилось особенно вот это: "Стадион "Санкт-Петербург" будет доведен до ума". Вот, почти 10 лет не могли довести, а тут вот случится чудо!"))))) Ералаш отдыхает!)
18:38
баламошка
lavric999 Полагаю, в скором будущем, этот стадион пойдет ко дну. Травка, и та не вырастит, будут газон каждый раз менять, а после ЧМ, вообще, положат искусственный!//////////////А когда стадион развалится (месяцев через пять) заместо него сделают надувной.
18:29
foreverCSKAforever
ОЗК пускай захватят, а то, не дай бог, формальдегиды какие.
18:25
lavric999
Полагаю, в скором будущем, этот стадион пойдет ко дну. Травка, и та не вырастит, будут газон каждый раз менять, а после ЧМ, вообще, положат искусственный!
18:20
баламошка
Каски пусть с собой взять не забудут и надувные лодки.
18:08