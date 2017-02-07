Николай Цуканов: "Виновные в срыве сроков строительства "Крестовского" понесут ответственность"

Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов заявил, что виновные в срыве сроков строительства стадиона в Санкт-Петербурге будут привлечены к ответственности.

– Арена в Петербурге, я уже говорил, – это, конечно, сложный объект, – приводит ТАСС слова Цуканова. – По понятным причинам он являлся долгостроем – менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность.

Если опустить строительные нюансы, сроки и стоимость, это колоссальной красоты объект, я там был не один раз, громадный. У города Санкт-Петербурга есть понимание, как они его будут содержать – они готовы будут его передать в концессию, то есть на бюджете города это никак не отразится.

По моему мнению, в этом плане найдено приемлемое решение. Если оно состоится, будут довольны все. Горожане получат такой объект, хороший, эксплуатирующая организация будет самостоятельно выделять деньги на его содержание и проводить там мероприятия по их усмотрению, согласованно с городом, а город получит хорошую, наверное, одну из лучших в стране спортивных площадок.

Напомним, что стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась.